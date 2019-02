Vergoedingen rond stembureau bij Veluwse gemeenten lopen sterk uiteen

Het college van burgemeester en wethouders in Epe heeft eerder deze maand een besluit genomen over de bedragen voor de mensen die tijdens de verkiezingen in functie zijn. Voor de tellers van de stemmen bij de verkiezingen van 20 maart, die niet als ambtenaar bij de gemeente werken, is een nieuwe vergoeding ingesteld van 50 euro. De vergoeding voor de ‘gewone’ stembureauleden gaat van 70 naar 75 euro. Het bedrag voor de voorzitter is nieuw en is vastgesteld op 125 euro. De wijzigingen gaan in met ingang van de dubbele verkiezingen (Provinciale Staten in combinatie met de Waterschappen) van 20 maart dit jaar.

De bedragen in Epe zijn relatief hoog op de Veluwe, als het gaat om de uitgekeerde vergoedingen. Stembureauleden en voorzitters kunnen als het om het geld gaat het beste aan de slag in Elburg. Daar is het tarief voor die beide functies 135 euro. In Nunspeet krijgen de leden daarentegen ‘slechts’ 75 euro, voorzitters 100 euro.

Verschillen verdwijnen

Epe is de enige gemeente die de tarieven dit jaar heeft aangepast. Oldebroek en Elburg hebben dit vorig jaar nog gedaan. Woordvoerder Marten Venema verklaart de keuze namens Heerde: ,,Omdat de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) voor de agenda van 2021 het voornemen heeft om bestaande verschillen tussen gemeenten te laten verdwijnen en een landelijk passende vergoeding voor stembureauleden te realiseren, vinden wij het niet praktisch om voor twee jaar de vergoeding aan te passen en dan in 2021 over te gaan op de landelijke vergoeding.” Alleen in Heerde wordt overigens gewerkt met een uurtarief.