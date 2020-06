Vernielingen, rotzooi en een tuinman die onder de stront zit: kasteel in Vaassen is er klaar mee

Moeder die zoontjes in vakantie­huis­je in Terwolde ombracht werkt toe naar leven zonder tbs

15 juni De tbs van de 49-jarige Debby R., die in 2012 haar twee zoontjes Joey (10) en Jayden (7) om het leven bracht in Terwolde, is met een jaar verlengd. Maar de dwangverpleging is niet meer nodig, oordeelde de rechtbank in Zutphen maandag. Vooral R. wilde de tbs graag nog even voortzetten, uit voorzorg. ,,Ik weet wel dat het goed met me gaat, maar ik ben voorzichtig.’’