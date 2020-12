Vernieuwde Apeldoornseweg in Vaassen voorzien van bomen en bollen voor het voorjaar

Met het planten van de laatste boom is de herinrichting van de Apeldoornseweg in Vaassen afgerond. Het verkeer kon al enige tijd gebruik maken van de versmalde weg, maar nu ook het groen is geplant is de weg na een lange route door inspraakland, officieel geopend. Hardrijders moeten inhouden, oversteken is veiliger geworden.

In het voorjaar van 2017 kwam de gemeente met het idee de invalsweg vanuit het zuiden aan te pakken. Er werd te hard gereden op de volgens de gemeente verouderde Apeldoornseweg en ook de aansluitende Dorpsstraat moest veiliger. Fietsers klaagden over oncomfortabele fietspaden.

Veilig oversteken

Over de knelpunten en de gewenste verbeteringen is uitvoerig overlegd met aanwonenden. Zij vroegen onder andere om vluchtheuvels om rustiger lopend en met de fiets over te kunnen steken tussen het soms drukke verkeer van beide kanten.

Om de snelheid terug te brengen werd de weg op versmald met daarlangs brede voet- en fietspaden.

Het eigenlijke werk begon een jaar geleden en deze zomer werden laatste werkzaamheden aan de straten zelf uitgevoerd. De afsluitingen en omleidingen leidde nog toch tot klachten omdat vrachtwagens een andere route zochten door woonwijken.

Weer begaanbaar

Maar nadat het straatwerk was uitgevoerd en het beton was aangebracht in de middengeleiders werden alle verkeersmaatregelen opgeheven en was de weg weer begaanbaar.

Wethouder Robert Scholten en Arie Ekelenkamp van de klankbordgroep plantten onlangs samen de laatste boom van het project, op de ook al heringerichte hoek van de Dorpsstraat en de Kosterstraat.

Volledig scherm In verband met de werkzaamheden moest het verkeer soms wat langer wachten of een stukje omrijden. © Henri van der Beek

De klankbordgroep met daarin vooral aanwonenden was nauw betrokken bij de plannen en de uitvoering ervan. Het project ging in 2017 van start met een wandeling langs het weggedeelte dat nu opnieuw is ingericht. Aanwonenden benoemden de pluspunten en knelpunten. In samenwerking met de klankbordgroep werd een ontwerp uitgewerkt dat begin 2018 aan omwonenden werd gepresenteerd.

Bloembollen

In een persbericht over de werkzaamheden geeft de gemeente inzicht in het werk aan de hand van een aantal cijfers. Zo werden voor dit project onder meer 25 bomen gekapt en 39 bomen geplant. Er is 350 meter hoofdriool aangelegd en er zijn 102 kolken geplaatst en 43 verkeersborden. De weg wordt in het voorjaar omlijst door 9.960 bloemen waarvoor de bollen in de grond zijn gestopt.