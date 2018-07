Veroordeling na schennis graf Dwoëny van den Brink

Een man van (62) uit Epe is vanmiddag veroordeeld door de rechter in Zutphen voor grafschennis. Hij nam twee beeldjes weg van het graf van zijn nichtje Dwoëny van den Brink, de vrouw die in Hattem op beestachtige wijze met een mes om het leven werd gebracht.

De moeder van Dwoëny van den Brink zamelde geld in om de zerk voor haar overleden dochter te kunnen betalen. Toen het graf er eenmaal was, plaatsten zij en anderen een kaars, bloemen en witte beeldjes van een hond en een kat. Ze merkte echter dat de spullen die ze neerlegde verdwenen en schakelde daarop de politie in. Die kreeg al snel de verdachte in beeld. Maar hem op heterdaad betrappen, bleek lastig.

Daarom werd een drastische maatregel genomen. Agenten plaatsten een heimelijke camera op de begraafplaats in Epe. Dat leverde snel succes op. De bewakingscamera legde vast hoe het familielid van Dwoëny twee beeldjes wegnam en in de prullenbak gooide. Daardoor sneuvelden de kunstwerkjes. De verdachte werd aangehouden.

Verhoren

Bij verhoren, waar hij werd geconfronteerd met de camerabeelden, leek hij in eerste instantie te bekennen. Hij verklaarde dat hij dit had gedaan om de moeder van Dwoëny ‘te raken’, omdat hij ruzie met haar heeft. Dwoëny werd in februari levenloos in haar woning in Hattem gevonden. Ze bleek met een mes doodgestoken te zijn. In die zaak zit verdachte Loetje K. vast. Dat proces is nog niet afgerond.

Tijdens de rechtszaak vanmiddag in Zutphen ontkende het familielid ineens. Hij zei de beeldjes gevonden te hebben en niet te hebben weggenomen van het graf van zijn nichtje. Van diefstal was geen sprake, stelde hij. Waarom had hij eerst anders verklaard bij de politie, wilde de rechter weten. Maar daarop kwam geen duidelijk antwoord.

Camera