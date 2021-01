Verplichte opname voor man uit Vaassen die bierflesjes gooide en politie te lijf ging met ijzeren staaf

Corona en hittegolf zorgen voor extra doden in Oost-Nederland. Bekijk hier hoe het is in jouw provincie

15 januari In één jaar tijd stierven in Flevoland, Gelderland en Overijssel 3.618 meer mensen dan werd verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte valt samen met twee coronagolven en een hittegolf en zet door in 2021.