Verstrooiing tussen de boeken op 25ste Vaasaqua in Vaassen

Je zou bijna een boerenkar met een paard ervoor verwachten in de Dorpsstraat van Vaassen, waar het plaveisel onder een laag zand is bedekt. Een zandpad waar de Kop van Jut het geluid van de kerkklok overstemt en een groot (bank)gebouw in de steigers staat. Voor een boerenkar zou er echter geen doorkomen aan zijn geweest door de vele bezoekers die langs de 174 boekenkramen schuifelen.

147 boekenkramen

Op Hemelvaartsdag vond de 25e Vaasaqua plaats met veel boeken, kunst, snacks, muziek en duizenden bezoekers. ,,Een echte topdag”, volgens organisator Wico Ankersmit die voor alle zekerheid een enorme tent liet optrekken op het marktplein. ,,Je weet maar nooit...” Als de zon door het wolkendek breekt roept hij uitgelaten: ,,Geweldig het zonnetje!” Over het plein schallen de nieuwste Doetmaesliedjes. Straatwerkers hebben zich uit de naad gewerkt om de Dorpsstraat voor Vaasaqua te plaveien. Liefst 147 boekenkramen staan dan ook ter weerszijden op een stevige ondergrond en de stoel van boekverkoper A. Vreugdenhil zakt niet weg in het zand. Kerkgeschiedenis is zijn hobby en daarover gaan de boeken in zijn kraam. Sharon Snellenberg ontdekt een bijbel in beelden tussen boeken over religie en theologie voor haar vader Hans die op hetzelfde moment op het orgel in de Hervormde Kerk speelt. Sharon, opgetogen: ,,Het is vandaag zijn verjaardag.”