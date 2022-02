Vertrouwenspersoon beticht Epe van ‘grensoverschrijdend gedrag’ in zaak van ex-politieman John

Na schok krijgt buurt begrip voor kaalslag in bos Vaassen: ‘Toekomst­bo­men hebben ruimte nodig’

Bomenkap is emotie. Dat blijkt maar weer eens in Vaassen, waar in het bosgebied naast camping De Helfterkamp een ware kaalslag plaats vindt. Sommige buurtbewoners reageerden aanvankelijk geschokt, maar tonen na uitleg van de gemeente ook begrip. De rigoureuze uitdunning zou juist bedoeld zijn om de toekomst van het bosje veilig te stellen.

