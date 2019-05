Vier supermarkten in Epe blijven nog altijd dicht op zondag: ‘zes dagen per week is meer dan zat’

,,Absoluut niet‘’, verklaart Dick van Coeverden stellig. De ondernemer is eigenaar van supermarkt Spar in Oene. ,,Onze keuze om op zondag dicht te blijven is gemaakt uit religieuze overwegingen. Bovendien vinden wij zes dagen per week werken meer dan zat.’’ Maar denken de klanten er ook zo over? ,,Die geven ons groot gelijk. Onze omzet lijdt er in ieder geval niet onder. Vorig jaar hebben we al besloten om onze openingstijden te verruimen: we zijn nu ook op woensdagmiddag geopend. Het is wel goed zo.’’