Vietnamees Khoa reist wereld rond op zijn brommer en doet Oene aan

Dat Khoa, feitelijk zijn voornaam, in Oene terechtkomt, is eigenlijk puur toeval. ,,Ik heb al vaker gereisd en ontmoette toen mensen uit Nederland. Zij woonden in Hoofddorp, maar waren op bezoek bij hun ouders in Heerde. Toen ben ik op zoek gegaan naar de goedkoopste optie om in die omgeving te overnachten”, vertelt de Aziaat. Ook voor Van der Weerd is de gast bijzonder: ,,Ik heb al vaker buitenlandse gasten gehad, maar dit is wel uniek.”

Wereldkaart

Khoa is opgegroeid op het platteland van Vietnam, waar hij het niet breed had. Op een dag kreeg hij een wereldkaart van zijn vader. ,,Toen wist ik dat ik wilde reizen”, legt hij in behoorlijk Engels uit. Zijn reis kostte hem veel voorbereiding, met name om alle reisdocumenten te regelen en om wat geld te sparen.

Maar op 1 juni is hij vertrokken via Azië en het Midden-Oosten richting Europa. In Pakistan drukte de politie hem een pistool in de handen die hij kon gebruiken bij gevaar. En een paar weken geleden maakte hij een foto bij de Eiffeltoren in Parijs. ,,In Vietnam waren er mensen die het niet geloofden. Maar het was echt. Toen ik ging slapen had ik 45.000 volgers op Facebook, een dag later 130.000 volgers. Mensen zijn er door geïmponeerd, in Vietnam is zoiets bijzonder.” Inmiddels is het aantal volgers al opgelopen tot 160.000 mensen en is zijn populariteit ook opgepikt door bedrijven als Samsung en Shell, waarmee hij een contract heeft afgesloten.

Naar Zuid-Amerika

Maandag reist Khoa verder, richting het Duitse Hamburg. Daar neemt hij de boot naar Zuid-Amerika. Met zijn veredelde brommer. ,,Iedere dag leg ik zo’n 200 kilometer af, als het meezit wat meer. Hij kan maximaal 70 kilometer per uur”, vertelt hij. ,,Het reizen is geweldig, je ziet veel. Verschillende religies, culturen, noem maar op. Als ik weer terugkom in Vietnam wil ik een boek schrijven over de ervaringen en de opbrengsten verdelen onder kinderen, zodat ze naar school kunnen.”

Hoe dan ook; Khoa zal het nietige Oene nooit meer vergeten. ,,Het is er rustig, net als thuis. Ik hoorde vanmorgen zelfs de vogels fluiten. Of ik terugkom? Dat lijkt me heel leuk.”