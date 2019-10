Vijf ideeën om toeristische trekpleister te maken van het Hertenkamp in Epe

Wat die vijf ideeën precies behelzen, wil de gemeente Epe niet zeggen. ‘Het gaat om ruwe schetsen die verder uitgewerkt moeten worden’, is het enige wat zij kwijt wil over de inhoud. Een klankbordgroep, die afgelopen zomer in het leven is geroepen, buigt zich de komende periode over de plannen. Eind november worden vervolgens spijkers met koppen geslagen. De gemeente en de klankbordgroep kiezen dan drie initiatieven die zij ‘kansrijk’ achten.

De inwoners van Epe mogen zich in januari uitspreken over de drie finalisten. Via een poll op de website van de gemeente kunnen zij kiezen voor het idee dat hun voorkeur geniet. In februari neemt het college van B&W dan een besluit over een uitgewerkt plan, waarna de gemeenteraad nog de gelegenheid krijgt haar zegje erover te doen.

Lippen stijf

Over de inhoud van de vijf plannen, houdt de gemeente dus de lippen stijf. En ook de leden van de klankbordgroep hebben tot dusver geen inkijkje gegeven in de ideeën. Vast staat in ieder geval dat het gaat om voorstellen die het Hertenkamp en de nabijgelegen vijver een recreatieve oppepper moeten geven. Het college wil namelijk dat het gebied weer aantrekkelijk wordt voor dagjesmensen en toeristen.

Decennialang runde ondernemer John van Barneveld een kiosk bij het Hertenkamp aan de Dellenweg, waar passanten een kleine snack en wat te drinken konden krijgen. Afgelopen november werd de snackhoek echter tegen de vlakte gewerkt. Het was de climax van een jarenlange juridische strijd tussen Van Barneveld en de gemeente Epe, die werd beslist in het voordeel van het openbaar bestuur.

Vervolgens werden inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers begin dit jaar uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe invulling van de omgeving hertenkamp.

Aan de stok

Vorige week kreeg raadslid Annemiek van Loon (D66) het nog aan de stok met wethouder Robert Scholten toen zij informeerde naar de stand van zaken rondom de herontwikkeling van het Hertenkamp. De bestuurder schoot bijkans uit z’n slof en zei het ‘niet gepast’ te vinden dat Van Loon in dit stadium vragen hierover gaat stellen. Het raadslid was stomverbaasd door de felle toon van Scholten. ,,Want waarom wordt er zo schimmig over gedaan? Dat is toch nergens voor nodig?’’ zei ze tegen deze krant.