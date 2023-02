Villabuurt in Epe krijgt geen gelijk van rechter in verzet tegen 'veel te hoge en te grote' zorginstelling

met video Herderin Marion heeft een shovel nodig, dus biedt ze mensen een unieke kans: helpen in de lammertijd

Een avondje helpen in de schaapskooi, op het hoogtepunt van de lammertijd. De herder van Schapedrift in Ermelo bedacht een unieke actie. Zij een shovel, zestien mensen een bijzondere avond in de schaapskooi. Het liep storm. ,,Als de mensen dit bedrag ervoor over hebben, is het alleen maar mooi.’’

6 februari