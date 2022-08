Vlam in de pan in Epe zorgt voor schade aan woning en veel bekijks in de buurt

Kalf ontsnapt uit weiland in Elspeet en zakt door trampoline: ‘Dit maak je niet elke dag mee’

Een kalf is vandaag door een trampoline gezakt in Elspeet. Het dier was ontsnapt uit een weiland aan de Diepeweg en probeerde een trampoline bij de buren uit. Daar was het speeltoestel niet tegen bestand.

