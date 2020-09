Vlammen verteren stuk heide bij Vierhouten

Brandweer Epe komt mannetje tekort voor uitruk: moeten alle vrijwilli­gers opkomen bij alarmering?

22 augustus Het is de boze droom van iedere brandweerman. Volgens het rooster kunnen uitrukken, maar als de nood aan de man is toch een persoon tekort komen. Het overkwam de post in Epe deze week. Moeten in het vervolg toch alle vrijwillers naar de kazerne komen bij een alarmering?