Vlammenzee verwoest geparkeerde auto in Vaassen

Een auto is afgelopen nacht door brand verwoest in Vaassen. Op een parkeerplaats langs de Potgieterstraat sloegen metershoge vlammen uit de wagen. Volgens buurtbewoners zou daar een harde knal aan vooraf zijn gegaan.

De brandweer werd rond 03.50 uur gealarmeerd vanwege de autobrand. Omdat het korps van Vaassen druk bezig was met het bestrijden van een brand in een katoenverwerkingsfabriek in Emst, moest er hulp vanuit Apeldoorn komen.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen stond het voertuig al van voor tot achter volledig in brand. De politie zette direct de omgeving af om eventuele sporen veilig te stellen. De brandweer heeft de auto geblust, maar er was weinig meer van over.

Buurtbewoners lieten weten dat er een harde knal te horen was, vlak voor het uitbreken van de brand. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van brandstichting. Dat vermoeden is aanwezig, omdat buurtbewoners eveneens aangaven dat het midden van het voertuig als eerste in brand stond.

Meerdere autobranden