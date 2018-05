Vliegvisser Mager 'leest het water' als de beste'

Hij is als een Nederlandse wereldkampioen op de reuzenslalom skiën. Nick Mager (31) uit Emst bestormt de top van het vliegvissen. Een Nederlandse wereldtopper in een sport van specialisten uit landen met snelstromende beken en riviertjes. Wateren die in Nederland net zo schaars zijn als besneeuwde berghellingen.

Je won onlangs de Alpine Fly Cup, een wedstrijd in de internationale flyfishing competition?

,,Een prestigieuze internationale wedstrijd. Ik boek de laatste jaren al uitstekende uitslagen en dit jaar gaat het helemaal goed. Vorig jaar haalde ik bij al mijn wedstrijden de top tien en dit jaar zit ik tot nu toe altijd bij de top vijf, met zelfs twee overwinningen, waaronder die van de Alpine Cup in Italië vorige week, een koppelwedstrijd met mijn Italiaanse maatje Luca Cappuchio. Met name op de eerste dag ging ik supergoed, haalde ik 43 vissen uit het water. Ruim het dubbele van de concurrentie.''

,,Met vliegvissen vis je meestal in snelstromende bergriviertjes of in meren. Veelal op zalm en forel. Je gebruikt met vliegvissen een speciale hengel waaraan je zelfgemaakte kunstvliegjes, imitatie-insecten, bevestigt. De sport vergt een speciale werptechniek en je kunt met meerdere vliegjes op verschillende dieptes vissen. De wedstrijden win je als je, na een ingewikkelde puntenscore, gemiddeld de meeste vissen, met de meeste lengtecentimers vangt. Alle vangst wordt altijd diervriendelijk en zo snel mogelijk teruggezet in het water. We gebruiken vishaakjes zonder weerhaakjes eraan.''

Wat is het geheim van de winnaar?

,,De kunst is om het water te lezen. Weten waar de vissen zich ophouden. In zuurstof rijk water, niet in de volle stroming om energie te besparen. Je zoekt naar de kalmere plekken in een rivier en plekken waar vissen zich veilig kunnen verstoppen. Een vis verschuilt zich vaak achter grote rotsen, tussen de waterplanten, onder bomen en struiken. Het is de kunst het 'rustige huisje waarin de vis zich ophoudt' te vinden en daar je vliegjes uit te gooien.''

Waarom vis je met vliegjes in plaats van met wormen of pieren?

,,Goede vliegjes imiteren levende insecten. Je lokt de vissen met de kleur en het formaat ervan, ze reageren met hun agressie op beweging ervan in het water. Er zijn duizenden verschillende vliegjes te maken. Veel vliegvissers maken de vliegjes zelf. Ik ook. Thuis en op de woensdagse clubavonden van Vliegvisclub Vaasen in het clubgebouw van de handballers van CVO. Dat is m'n grootste hobby en ik ben er goed in, dus verhandel ik ze ook aan vliegvissers. Ze weten dat die van mij goed zijn. Nee meer dan een paar euro per vliegjes verdien ik er niet hoor, dus rijk word ik er niet van.''

Vanwaar deze hobby?

,,Mijn opa nam mij toen ik vier was al mee uit vissen, in de haven van Hattem. Ik had bij wijze van spreken al een vis gevangen, voor opa de hengel al voor me klaar had. Later interesseerde ik me voor alle vormen van vissen. Met vliegvissen en met het zelf binden van vliegjes, vind ik mijn totale ontspanning. In Nederland in de omgeving van onze En ik kan als reclameman, eigenaar van mijn eigen reclamebureau 2BHip, er al mijn creativiteit mooi in kwijt.''

Je bent veel op reis voor vliegvissen. Waarom?

,,In Nederland kun je het ook perfect vliegvissen op kanalen, meren en grote rivieren. Op alle soorten vissen. Maar het ontbreekt hier aan forelrijke bergriviertjes. Daarom ga ik veel op reis, om die op te zoeken. Geeft niets, want ik houd van reizen. Zo kom ik in tal van landen over de hele wereld, van Scandinavië, tot Tsjechië en Slovenië en verder weg. Nee, heel duur is het niet voor me, want in de meeste landen heb ik door de wedstrijden zoveel vrienden gemaakt in het viswereldje, dat ik altijd gratis onderdak en vervoer heb. Alleen de tickets moet ik betalen.''

Je ultieme droom?