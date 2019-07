Vlinders van afval te zien in Eper expositie

De strijd van René Blok uit Epe tegen zwerfafval gaat de volgende fase in. Scholieren maken nu vlinders van de ingezamelde doppen, voor een expositie die binnenkort start. ,,Het is nog niet klaar, ik ga door met mijn boodschap’’, aldus de initiatiefnemer.

Het is inmiddels meer dan een maand geleden dat Blok met zijn bestelbusje acht basisscholen in de gemeente Epe langsging om alle verzamelde plastic doppen op te halen. De tientallen dozen, tassen en zakken vol zijn inmiddels door de shredder gehaald in Wageningen. De leerlingen krijgen deze week de kans om van die stukjes plastic een eigen vlinder te maken, die dan ook wordt geëxposeerd in het KEKhuis, aan de Beekstraat in Epe.

Campagne

Epenaar Blok voert al jaren een strijd tegen zwerfafval. Onder het mom ‘jong geleerd is oud gedaan’ is hij nu een campagne begonnen met kinderen. En dat gaat de komende weken nog wel even door. ,,Of het effect heeft? Het is nog niet klaar, het is wat dat betreft wel moeilijk. Maar ik ga wel door met mijn boodschap’’, aldus Blok. ,,Ik word ook al benaderd door vakantieparken om dit te doen, het gaat vooral om de bewustwording.’’

Deze morgen mogen leerlingen van groep 8 van Jenaplanschool ‘t Hoge Land uit Epe vlinders maken. Anouk (11) heeft net een vlinder in de kleuren van voetbalclub Ajax afgegeven, om te laten bakken in de oven. Zo’n acht minuten in 230 graden later is die klaar. ,,Ik heb 'm gemaakt als bedankje voor iemand die ook op school is geweest’’, vertelt ze.

Sparen

Samen met klasgenoot Karel (11) legt ze uit dat ze zeker wat heeft geleerd van het project van Blok. ,,Anders gooi je de doppen weg, nu kun je ze hergebruiken en doe je dat niet meer’’, zegt Anouk. Karel vult aan: ,,Eigenlijk is het niet goed, maar soms gooi je gewoon wat weg. Ik ben nu nog steeds bezig met doppen sparen.’’

Vanaf volgende week zaterdag is er in het KEKhuis een expositie, met allerlei objecten gemaakt van plastic. Waaronder lampen, vogelhuisjes met daarop een 3D-vlinder, en natuurlijk de honderden door kinderen gemaakte vlinders. De expositie is tot half oktober. Daarna worden alle vlinders samengevoegd tot grote vleugels, waaruit drie grote vlinders van drie bij drie meter moeten ontstaan. Die krijgen hun definitieve plek in de vlindertuin van Museum Hagedoorns Plaatse in buurtschap Zuuk.

