Vluchtelingen in schoollokalen: privéschooltje in Epe pijnlijk verrast door aangekondigde buren

Video ‘Spooks­traat’ in Epe viert bevrijding met nieuwe bomen: ‘Ze staan er prachtig bij’

Twee jaar later dan gepland, maar met de tientallen zilveresdoorns al volop in bloei is er eindelijk feest aan de Oude Wisselseweg in Epe, vanwege dat het dorp 75 jaar is bevrijd. Gezien de historie een bijzonder moment: ,,Toen was het kommer en kwel, nu is het feest.’’

20 april