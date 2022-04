VMI Holland doneert 160.000 euro voor hulp aan Oekraïne

Hattemse dirigent voert uniek en onbekend paaswerk uit: ‘Bach heeft Mat­thäus-Passion hierop geïnspi­reerd’

Wanneer overal uitvoeringen van de bekende Mattheus- en Johannes-Passion zijn te horen rond Pasen, is het tijd voor een alternatief. Dat vindt dirigent Hans Tijssen uit Hattem. Hij zet vanaf vandaag met het Huygens Vocaal Ensemble een onbekend paaswerk in de schijnwerpers. ,,Dit is ook toegankelijk voor de niet doorgewinterde klassieke muziekluisteraar.’’

9 april