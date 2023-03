Voertuig verliest glasplaten op A50: lange file inmiddels opgelost

Einde nadert voor Apeldoorn­se maandag­markt, hoe is dat elders op de Veluwe?

Is het een uitstervend fenomeen, de wekelijkse warenmarkt in iedere stad, dorp of zelfs wijk? ,,Hier is niks meer van over’’, toont een klant in Wezep zich somber, wetend dat vroeger het plein vol kramen stond. Op de ooit vermaarde maandagmarkt in Apeldoorn hetzelfde beeld; aflopende zaak, zegt een koopman die er al 55 jaar komt. Maar er zijn er ook positieve geluiden.