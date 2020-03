Voetbalclinic voor PSV-speelster Nurija uit Vaassen: ‘Na de uitzending van Spoorloos wilde ik haar helpen’

Zestig enthousiaste voetballende meiden zamelden afgelopen zondag € 1382,68 in voor profvoetbalster Nurija van Schoonhoven. Het opgehaalde bedrag wordt gedoneerd aan de geadopteerde PSV-speelster die geld inzamelt om haar biologische moeder in een betere kliniek in Rusland te krijgen.

Op de voetbalvelden van VV Desk in Kaatsheuvel krijgen de deelneemsters training van Eredivisie-speelsters. Onder andere Kayleigh van Dooren van PSV, Nidia Bos van Excelsior en Caitlin Dijkstra van Ajax staan paraat. Ook Van Schoonhoven zelf is aanwezig. ,,Het is hartverwarmend dat er zoveel meiden zijn die hun steentje bijdragen aan de inzamelingsactie. Voor mijn gevoel kan ik door deze voetbalclinic ook wat terugdoen aan iedereen die gedoneerd heeft."

Roel van Gorp van voetbalvereniging VOAB in Goirle benaderde de voetbalster met het idee om de voetbalclinic te organiseren. ,,Na de uitzending wilde ik graag geld inzamelen voor Nurija. Ik heb haar benaderd en het viel in goede aarde.” Op de velden van de Goirlese vereniging was geen ruimte in verband met competitiewedstrijden. Hij informeerde bij VV Desk en daar kon hij wel terecht.

Van Gorp benaderde de aanwezige Eredivisie-speelsters via Instagram. ,,Zo heb ik het voor elkaar gekregen dat zij hier vandaag een team trainen en ook coachen tijdens het toernooi. Het is goed dat de jonge meiden op deze manier in contact komen met hun voorbeelden."

In de ochtend krijgen de meiden training en in de middag staat er een toernooi gepland. Van Schoonhoven oefent met haar team het koppen. ,,Ogen openhouden, anders weet je niet waar de bal komt. En niet bang zijn", leert zij aan haar team.

,,Ik heb een stukje gezien van de uitzending van Spoorloos”, vertelt Lente Spaan (13 jr). ,,Dat vond ik sneu voor Nurija dus ik ben blij dat ik geld in kan zamelen voor haar." Ondanks dat ze de speelster niet persoonlijk kent, wilde Lente iets doen. ,,Het is toch de voetbalwereld en naast Daniëlle van de Donk is zij mijn voorbeeld."

Nidia Bos, voetbalster bij Excelsior, is blij dat ze Nurija kan helpen. ,,We zijn elkaar weleens tegengekomen op het veld, maar verder ken ik haar niet. Ik vind het belangrijk om jonge meiden tijdens clinics dingen te leren. Dat er nu een goed doel aan vast zit, vind ik mooi. Dit moet zeker gestimuleerd worden."