Voetganger aangereden in Vaassen: automobilist slaat op de vlucht

Brand in Eper Veste is als zuurstof voor bestuurlij­ke veenbrand die al bijna tien jaar sluimert

14:12 De daadwerkelijke brand van februari in de Eper Veste is al lang geblust, maar de discussie over de brandveiligheid van de voormalige serviceflat in Epe laaide daarna weer op. Het is bovendien als zuurstof voor een oude veenbrand. Betrokkenen van een bestuurlijke ruzie die al sinds 2012 sluimert, beschuldigen elkaar ervan dat het gebouw nu niet brandveilig is.