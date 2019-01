Volgende groep Emstenaren keert zich tegen zendmast

Gert-Jan en Riet van der Ploeg treden als woordvoerders van de bezwaarmakers op. ,,Zeker twintig huishoudens hebben afzonderlijk een bezwaar tegen de komst van de ongeveer veertig meter hoge mast ingediend bij de gemeente Epe. En ook Milieuzorg Epe - en wie weet welke organisaties nog meer - komt in het geweer’’, zegt Gert-Jan van der Ploeg. In de woonkamer van hun woning aan de Laarstraat weet het echtpaar Van der Ploeg zich gesteund door een handvol buren. Ze vullen elkaar aan en vallen elkaar bij als hun bezwaren ter tafel komen. De vastberadenheid om de voorgenomen plaatsing van de mast tegen te houden, spat ervan af. Soms op het emotionele af.

Lange lijst

De lijst van bezwaren is lang: de aanwezigheid van een beschermde diersoort (marters) in de omgeving, de locatie ligt binnen het Gelders Natuurnetwerk, een oude eik moet wijken voor de mast, er staat een woning binnen een straal van 150 meter afstand van de beoogde mast, de gebruikte plattegrond die KPN heeft gebruikt voor de aanvraag klopt niet en zou door de gemeente Epe niet goed gecontroleerd zijn, er is geen overleg geweest over de locatie met direct omwonenden, in de directe omgeving ondervindt niemand hinder van een slecht (112-)signaal, dit jaar wordt een glasvezelnetwerk aangelegd in de buurt waardoor voor snel internet een 5G-mast overbodig is, het is nog altijd niet zeker dat de straling van de mast geen gezondheidsrisico's oplevert en de mast is geen sieraad voor de rijke cultuurhistorische omgeving. Bovendien, zegt Van der Ploeg, weet hij zeker dat er alternatieve locaties zijn waar de mast beter zou kunnen staan. ,,Op plekken in het buitengebied van Emst waar het 112-bereik wel slecht is en waar bovendien omwonenden minder hinder van de mast ondervinden.’’

Volledig scherm De beoogde plek voor de zendmast is een klein stukje weiland nabij de Westendorperheideweg in Emst. © Kevin Hagens

Steekt

Wat Van der Ploeg en consorten het meest steekt, is dat de gemeente en KPN geen overleg hebben gevoerd met de huidige bezwaarmakers. ,,Omtrent een vorige locatie is er gesproken met betrokkenen van belangengroep Ons Mooi Schaveren (OMS). OMS wilde de mast niet in Schaveren en heeft mee gezocht naar alternatieve plekken, buiten Schaveren uiteraard. Onder het mom dat er met alle betrokkenen in Emst over was gesproken, is deze locatie, buiten Schaveren, nu gekozen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Wij zijn helemaal geen deel van OMS. OMS heeft het voor zichzelf goed geregeld: mast uit gebied en probleem opgelost. Dat was ook het doel van OMS. Maar de werkelijkheid is dat het probleem nu is verplaatst naar ons. De gemeente verwijst naar overleg met OMS, alsof toen met alle belanghebbenden is gesproken, maar zo is het dus totaal niet. OMS pleitte voor z'n eigen belang, niet meer en niet minder.’'

Motie

De huidige bezwaarmakers willen dat er overlegd wordt met hen, door gemeente en KPN. ,,Zoals volgens een eerder aangenomen motie van D66 ook moet gebeuren’', zegt Van der Ploeg. In dezelfde motie werd een minimale afstand van woonhuizen tot aan de mast genoemd van ‘enkele honderden meters'. ,,Nu staat een huis aan de Heemhoeveweg zelfs binnen 150 meter van de mast. Helemaal wanneer je ook nog een toekomstig hekwerk meerekent, van acht-bij-acht-meter dat op de grond rondom de mast moet komen. Merkwaardig genoeg staat op de gebruikte plattegronden van KPN dat huis nergens, terwijl het huis er al ruim twee jaar staat. Dus er zijn documenten gebruikt voor de vergunningsaanvraag, veel minder dan twee jaar geleden ingediend, die volgens ons niet actueel zijn. En nog vreemder; ooit werd een afstand tot de mast van honderden meters aangehouden, maar toen dat het kennelijk lastig maakte om een plek te vinden, verlaagde de toenmalige wethouder Joop van Nuijs zomaar het aantal meters naar 150 meter. Zonder uitleg of discussie erover.’’

Glasvezel

Een derde argument waaraan de omwonenden sterk hechten is dat binnenkort wordt begonnen met de aanleg van glasvezel, waardoor iedereen in het buitengebied beschikking krijgt over snel internet. ,,De noodzaak voor een 5G-mast is er dus helemaal niet meer. Iedereen heeft straks supersnel internet via glasvezel. Een goed signaal voor 112 is bovendien op andere manieren, zonder zo'n hoge mast, met sterkere zenders op meer plekken, te realiseren.’’