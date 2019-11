Voor ondernemer John den B. uit Epe dreigt opnieuw jarenlange gevangenisstraf

John, gebruind, spijkerbroek en leren jasje, kort grijs haar maar ook flink kalend, praat snel en gemakkelijk, deze woensdagmiddag bij het Gerechtshof in Zwolle. Op een gebiedende toon, alsof t allemaal vanzelfsprekend is wat hij heeft gedaan, in zijn jaren –tot ongeveer 2011- als baas van een horeca-imperium met vele tientallen BV’s. Strooit losjes met namen van BV’s, vorderingen, rekeningen en franchises. Heeft, kortom, zijn uitvoerige antwoorden snel klaar.

Irritatie

Complicatie: de antwoorden slaan vaak niet op de gestelde vraag, tot zichtbare irritatie van de raadsheren. Die hebben daardoor de grootste moeite om op het oog simpele vragen met ja of nee beantwoord te krijgen door de officieel op Bonaire wonende John. Die speelt de vermoorde onschuld: ’Ja sorry hoor, ik begrijp de vraag niet.’, ‘Ik weet t niet hoe het bedrag zo is opgelopen’ of ‘de dames op kantoor deden het altijd’. Uiteindelijk -lang verhaal kort- komt eruit: ‘ja, er is veel geld verdwenen bij ABN AMRO, dat was ook mijn verantwoordelijkheid maar niet de bedoeling. Er zit geen kwade opzet bij, ik heb altijd alles terug willen betalen.’

Rondgepompt

Toch is het niet niks waar John van wordt verdacht. Hij zou drie jaar lang geld van lege eigen rekeningen naar andere eigen rekeningen hebben geboekt. Via 75.000 boekingen wordt zo’n 705 miljoen euro rondgepompt. Dat de originele rekening leeg is, ontdekt de bank pas na vijf dagen. Onder de streep blijkt er dan ruim 11 miljoen euro te zijn verdwenen. Dat geld verdween grotendeels in zijn wankelende horeca-imperium dat ondanks die forse financiële injecties toch implodeerde. Daarnaast gaf hij inkomsten niet op aan de fiscus en maakte hij zich volgens Justitie schuldig aan faillissementsfraude. ABN AMRO heeft de vordering benadeeld partij inmiddels aangepast. De bank wil geen ruim 7 maar inmiddels ruim 9 miljoen euro terugzien van Den B. voor incassofraude. Zijn Eper broer Hans (58), ook aanwezig, is er alleen voor een belastingfraude. De broers zitten niet naast elkaar, gunnen elkaar geen blik waardig.

Genoegdoening

De publieke tribune luistert aandachtig mee; meerdere mensen hebben zich in het verleden zakelijk ingelaten met het inmiddels omgevallen concern van de gebroeders Den B; en bij dveel van hen liep dat niet goed af. De berechting van de Den B.’s is voor hen een vorm van genoegdoening. Fluisterend becommentariëren ze de vragen van de raadsheren en de antwoorden van John. Gegrinnik en gezucht alom. Ook ambtenaren van de Belastingdienst en een afgevaardigde van ABN AMRO -dat miljoenen terug wil zien van John- luisteren aandachtig toe.

Verbod