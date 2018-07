Voor zo'n 15.000 euro aan wiet gevonden op zolder in Vaassen

Justitie breekt zich het hoofd over de drugsdeal met fatale afloop in Vaassen

22 juli Justitie zit met de handen in het haar in de zaak rond de gewelddadige dood van Samet Merzifonluoglu uit Vaassen. Hij is in maart 2017 doodgeschoten bij een mislukte drugsdeal. Maar de strafzaak is nog altijd niet klaar. Waarom sleept deze kwestie zich al zo lang voort?