Voormalig krakershol in Wissel maakt plaats voor luxe appartementen: ‘het worden prachtige gebouwen’

Dat Hagens over een lange adem beschikt, is het understatement van de eeuw. Al in 2005 raakte de projectontwikkelaar uit Spanbroek betrokken bij het project. Dat jaar werd het voormalige conferentieoord op Landgoed Waayenberg in Wissel opgekocht door de bank. ,,De toenmalige eigenaar betaalde de rente op zijn lening niet, waarna het pand is onteigend en geveild. Omdat ik jarenlange ervaring heb met dit soort projecten, ben ik door de bank benaderd met de vraag of ik mij erop wilde storten. Zo is het begonnen.’’