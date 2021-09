Voormalig Wezepenaar kon ‘geen stap verzetten’ zonder de politie op zijn hielen

De man woonde destijds in Wezep, maar verbleef kennelijk ook veel in Epe en contreien. Na al een indrukwekkende carrière op het dievenpad begint de nieuwe reeks verdenkingen met twee verduisteringen van auto’s, in november 2019. Bij een bedrijf in Vaassen nam hij een Audi mee voor een proefritje van een half uur. ’s Avonds om acht uur deed de autohandelaar aangifte, een uur later was C. al opgepakt. Tien dagen later was hij toevallig in Dronten, meegereden met een vriend, en daar nam hij een BMW mee voor een proefrit: dit keer duurde het een dag dat C. ervan kon profiteren.