Voormalige snackbar Kromdijk in Epe gaat plat

Patat en andere snacks worden al jarenlang niet meer verkocht in Kromdijk. De snackbar is al bijna drie jaar dicht. In december 2016 sloot het de deuren. Kromdijk - en voorgangers - waren een begrip in Epe. Zo scoorde de snackbar in de vijf jaren dat het bestond steevast hoog in de landelijke horecalijstjes.