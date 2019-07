Vrachtwagen en auto's botsen op A50 bij Epe: ruim half uur vertraging

video Epe zwaarst getroffen door wolkbreu­ken, restaurant De Veldhoeve stond volledig blank

12 juli Het Veluwse plaatsje Epe kreeg vandaag het meeste water te verwerken van Nederland. Maar liefst zesenveertig mm viel daar in minder dan een half uur. Normaal valt in de maand juli ongeveer 80 millimeter regen. Dat is gelijk aan 8 emmers water per vierkante meter.