Vrachtwagen vol afval kantelt in Epe en veroorzaakt enorme bende op rotonde: chauffeur gewond naar ziekenhuis

Wielren­ners crossen op NK door Elspeet en Vierhouten: ‘Zet Veluwe op de kaart’

Juichend over de finish razen op de Veluwe, om gekroond te worden tot Nederlands kampioen. Nunspeter wethouder Mark van de Bunte en ondernemers uit de omgeving kunnen niet wachten op het NK tijdrijden in juni, als grote namen als Van der Poel en Van Vleuten neerstrijken in Elspeet en Vierhouten. Nu is de route bekendgemaakt. ,,Ik heb de route stiekem al gefietst.”

8 januari