‘Vreemde eend’ in Vaassen krijgt opknapbeurt

Architect Eric Hulstein zegt het dinsdagmiddag treffend: ,,Het gebouw is nu eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt.'' Hij doelt op het voormalige Rabobankgebouw aan de Dorpsstraat in Vaassen.

Het pand staat naast de grote kerk en tegenover allerlei nieuwbouw. En dan krijgt het centrum binnenkort ook nog een flinke opknapbeurt. Hoog tijd voor een flinke transformatie, vond de eigenaar van het gebouw. Het Eper college besloot onlangs om in principe in te stemmen met de plannen die er nu liggen.

Braakliggend

,,Wij hebben het pand in 2009 van de Rabobank gekocht. In de goede tijd zaten hier 180 mensen te werken'', vertelt Frits de Rook namens eigenaar RBR Vastgoed. ,,Aan de andere kant van de Dorpsstraat was er een braakliggend terrein. Die initiatiefnemers waren ons net voor bij de gemeente met hun plannen.''

Daardoor duurde het betrekkelijk lang voordat het beeldbepalende gebouw in het centrum van Vaassen een opknapbeurt krijgt. ,,We wilden eerst ook zeven levensbestendige woningen, maar dit zijn nu vijf verschillende huurappartementen geworden na goed overleg met de gemeente. Daar is meer vraag naar.''

Verscheidenheid

De aanpassingen blijven binnen de contouren van het gebouw. Maar toch zal het pand er ook van buiten anders uit gaan zien. ,,Qua beeld en uitstraling gaan we op zoek naar aansluiting met de rest van het dorp'', legt architect Hulstein uit. 'Verscheidenheid' is daarbij het toverwoord. ,,Er komen nieuwe gevels en kappen en aan de buitenkant komt meer gelegenheid voor auto's.''

In het gebouw zitten nu vier winkels, gevestigd aan de voorzijde, en aan de achterzijde is een groot kantoor. Ook het vastgoedbureau heeft er een kantoortje. ,,Dit zijn allemaal nieuwe huurders, die blijven. Zij weten al van onze plannen'', legt De Rook uit. ,,We hebben zelfs ook al mensen die interesse hebben getoond in de appartementen op de bovenverdieping.''

Nieuw leven

De komende periode staat in het teken van het finetunen van de plannen en vergunningsprocedure doorlopen. ,,Of er bezwaar komt? Ik verwacht van niet, we willen Vaassen nieuw leven inblazen'', zegt Hulstein. ,,Als alles volgens plan verloopt hopen we in het voorjaar van 2018 te kunnen beginnen met de werkzaamheden'', vult De Rook aan. Eind volgend jaar moet het oude en wat saai ogende gebouw ingeruild zijn voor een modern pand, dat past in het beeld van het centrum.