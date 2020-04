Vrouw aangehouden na diefstal bij antiekzaak in Vaassen

Veluwse campings hebben begrip voor verscherp­te regels, maar hekelen ‘slechte’ timing

29 maart Campings op de Veluwe werden donderdagavond overvallen door het bericht dat ze in ieder geval tot 6 april dicht moeten blijven. Hoewel er begrip is voor het besluit, hekelen ondernemers de gebrekkige manier van communiceren. ,,Waarom is hier tot het laatste moment mee gewacht? We hadden al voor duizenden euro’s extra corona-maatregelen getroffen.’’