Vrouw en kinderen crashen tegen boom in Emst

Nieuwe burgemees­ter Epe is kampeer­lief­heb­ber met een passie voor stamboomon­der­zoek

17 oktober Tom Horn (59), de beoogde nieuwe burgemeester van de gemeente Epe, heeft altijd al een zwak gehad voor de Veluwe. Als kind bracht hij met z’n ouders menig zomer door in Hoenderloo en de afgelopen jaren was hij regelmatig met z’n camper in het gebied te vinden. Hij kan dan ook niet wachten om in Epe aan de slag te gaan.