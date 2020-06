Vrouw raakt gewond nadat vrachtwagen glasplaten verliest in Epe

KAART & VIDEO Wolven doden in krap half jaar al 155 schapen (en een Schotse Hooglander), bijna evenveel als recordjaar

8 juni Wolven hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar al 155 schapen gedood in Nederland. Zeven daarvan werden medio april in Vorden en Ruurlo doodgebeten, maar de meeste schapen vielen recent ten prooi aan de losgeslagen wolf in Brabant. Andere dieren zijn ook niet langer veilig voor de wolf, bewijst de dood van een geit en een Schotse Hooglander.