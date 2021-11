Vrouw raakt lichtgewond bij steekincident in Epe: één man in de boeien geslagen

Epe heeft nu site voor wildgaran­tie op het bord: ‘Veluws vlees is ultra lokaal’

Het is de eerste zin die websitebezoekers van de VVV in Epe tegenkomen: bezoek Epe en ontdek het wild van de Veluwe. Het hoort bij de slogan ‘100% Wildgarantie’. Maar herten of zwijnen bekijken kan niet alleen in de natuur, maar ook op het bord. Vlak voor de start van het nieuwe wildseizoen is daarom een website gelanceerd, met daarop een overzicht van de wildgerechten bij restaurants in de regio.

13 oktober