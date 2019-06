VVD eist informatie van Eper college over mantelzorgwoningen

Aanleiding voor de eerste vragen van de VVD was de bijdrage van de heer Van Groningen in de commissievergadering van begin april. De gemeente wil wel meewerken aan de komst van een woon-unit voor de periode van tien jaar voor zijn moeder, maar dan wel met de voorwaarde dat het huisje weer verdwijnt als zijn moeder er niet meer woont. Op basis van een WOB-verzoek wist Van Groningen echter te vertellen dat er in 2018 een vergunning in Epe is verleend, waarin de eis van het overlijdensmoment niet is opgelegd. De VVD wilde daarop weten of het gelijkheidsbeginsel in het geding is. Volgens het college is dat niet zo, omdat voor die verschillende mantelzorgwoningen andere voorwaarden gelden.