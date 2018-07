VVD Epe is ingrijpende wegwerkzaamheden Emst zat

De fractie van de VVD in Epe is de wegwerkzaamheden aan de Hoofdweg in Emst zat. 'Dertig weken werkzaamheden zijn inmiddels uitgelopen naar 63 weken', stelt de VVD. Met liefst 22 kritische vragen vraagt de VVD om opheldering over de vertraging en de overlast.

De VVD wil uitleg van wethouder Robert Scholten, meldt Ruud Jager in een persbericht. Jager zegt zich als volksvertegenwoordiger te schamen voor het buitengewoon lange verbouwingstraject in Emst. Met het oog op het naderende toeristenseizoen acht hij de doorgaande weg in Emst niet als een goed visitekaartje voor de gemeente Epe en betreurt hij dat het dorp Emst nog altijd slecht bereikbaar is. 'Een blamage voor Epe.'

Jager stoort zich met zijn partijgenoten niet alleen over de vertraging en de overlast voor de inwoners en ondernemers in Emst, ook wil hij weten van B en W wie verantwoordelijk zijn voor de planning en de (extra) kosten die het project met zich meebrengen.

Volgens de VVD is er grote frustratie en ontevredenheid in Emst en voelen de bewoners zich niet gehoord. 'Mensen kunnen niet normaal thuiskomen, rijplaten verschuiven onder het rijden en veroorzaken lawaai waardoor bewoners niet kunnen slapen, te smalle wegafzettingen, verschuivend en wegwaaiend afzettingsmateriaal en ondernemers die het zwaar hebben'.