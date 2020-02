VVD Epe schaamt zich dood over hoe de gemeente eigenaren van recreatiewoningen op de huid zit

Van Epe naar Seoel is voor Joanne Doorne­waard, ambassa­deur in Zuid-Ko­rea, de normaalste zaak

13:30 Van Epe naar Seoel, Joanne Doornewaard vindt het de normaalste zaak van de wereld. Zij is ambassadeur voor Nederland in Zuid-Korea. De 59-jarige Nederlandse is opgegroeid op de Veluwe, in Heerde en Epe. ,,Ik ga zo vaak mogelijk terug.”