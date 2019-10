VVD Epe wil tijdelijke huizen voor arbeidsmigranten, starters en andere ‘spoedzoekers’

VVD Epe: hoe hoog is de ontslagver­goe­ding van Leisure­lands-directeur Erik Droogh?

30 oktober De VVD in Epe wil weten hoe hoog de ontslagvergoeding is die Erik Droogh ontvangt bij zijn vertrek als directeur van Leisurelands. De partij vraagt zich bovendien af of het college van burgemeester en wethouders dat niet al eerder aan de gemeenteraad had moeten melden.