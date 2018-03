'Waardig verzet' tegen uitzetting Pakistaans gezin in Epe

video Wereldkampioen Teun Mulder is even terug op 'zijn' baan in Apeldoorn

15:54 Ooit maakte hij deel uit van het elitekorps van de Nederlandse baanwielrenners. Meervoudig wereldkampioen Teun Mulder (36), nu woonachtig in Emst, is even terug bij de sport die zijn leven zo lang bepaalde. Niet als renner, maar als genodigde. Op dezelfde baan in Apeldoorn, waar hij zeven jaar geleden zilver en brons haalde op het WK. ,,Dit brengt wel mooie herinneringen boven.''