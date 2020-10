Waarom hangt er na anderhalf jaar pas één spiegel in plaats van vier langs de Heerderweg in Epe?

Na de uitgebreide, ingrijpende en spraakmakende herinrichting is de provinciale weg tussen Epe en Heerde inmiddels al weer twee jaar in gebruik. Dat het gelukt was om de weg veiliger te maken voor fietsers - een van de belangrijkste doelen van de herinrichting - constateerden Bert Boetes en Rein Veenhuizen van de Fietsersbond vorig jaar al tijdens een fietstocht met de Stentor.