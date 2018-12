Waarschuwing voor roet na brand Vaassen: ‘Kijk goed op plekken waar kinderen spelen’

videoOmwonenden van de afgebrande bedrijfshal in Vaassen worden gewaarschuwd voor neergedaalde roetdeeltjes. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) geeft tips voor mensen wiens auto, tuinmeubilair of in de tuin gekweekte groente onder de zwarte aanslag zit.

Wat moet ik doen met roetdeeltjes op m’n auto? Hoe krijg ik die brandgeur uit mijn huis? En kan ik de groente uit eigen tuin nog wel eten? Het zijn vragen die volgens de VNOG vaak door omwonenden gesteld worden na de brand die gisteravond ontstond bij een bedrijfshal in Vaassen. Terwijl de brandweer vanochtend nog de laatste kleine brandhaarden nablust, geeft de VNOG vast enkele praktische tips.

Kinderen

Belangrijk is in ieder geval de roetdeeltjes en andere brandresten niet aan te raken, stelt de Veiligheidsregio. ,,Zichtbare restanten op auto's, tuinmeubilair of andere voorwerpen kun je het beste afspoelen met water.’’ Geadviseerd wordt om plekken waar kinderen spelen goed te inspecteren op de aanwezigheid van roetdeeltjes. ,,Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken.’’

Tips om de brandlucht uit huis te krijgen blijken vrij voor de hand liggend: zet ramen en deuren open, schakel het ventilatiesysteem in en was gordijnen wanneer de brandlucht hier in is getrokken.

Groente en fruit

Wie zelf groenten of fruit in de tuin verbouwt, moet extra voorzichtig zijn. ,,Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Wij raden aan om uit voorzorg groenten en fruit te schillen of te pellen of te wassen’’, stelt de VNOG. ,,Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd.’’

Het RIVM doet vanochtend onderzoek naar de gezondheidsrisico's in de omgeving. Wegen waarop roetdeeltjes zijn gevallen worden door de gemeente schoongemaakt.