Wanhopige en massale zoektocht naar Loes in buitengebied van Oene: ‘Het zou je kind maar zijn’

Lichaam van een vrouw gevonden in zoektocht naar vermiste Loes (18) uit Epe

20:38 Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste 18-jarige Loes uit Epe. De politie bevestigde rond 15:00 uur dat er een stoffelijk overschot is aangetroffen in Nijbroek. Ook geven zij aan dat het om een vrouw gaat. Over de exacte identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen.