Was de kogel voor Samet gericht of verdwaald?

Ilyas M. (21) uit Apeldoorn zit achter in een geparkeerde auto op een carpoolplaats langs de A50 bij Vaassen als er plotseling op hem wordt geschoten. Hij rent de auto uit, grijpt zijn pistool en probeert zichzelf al schietend in veiligheid te brengen. Hij wordt in zijn hand geraakt, maar brengt het er levend vanaf. Zijn vriend - Vaassenaar Samet Merzifonluoglu (25) - heeft geen geluk: hij wordt in zijn borst geschoten en overlijdt.

De vrienden Ilyas en Samet hebben in de nacht van 10 op 11 maart van dit jaar afgesproken op de bewuste carpoolplaats bij het Veluwse dorp. Ze denken drugs te gaan verkopen, maar het blijkt om een ‘ripdeal’ te gaan: vier mannen houden Samet en Ilyas onder schot en dwingen hen om de cocaïne af te staan. Ook moeten ze hun geld en mobiele telefoons geven.

Dan gaat het mis. Er ontstaat tumult en er wordt geschoten. Over en weer. Samet wordt geraakt en overlijdt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Ilyas van poging tot doodslag. Onzin, zo stelde zijn advocaat Wim Teusink gistermiddag tijdens een proformazitting in de Zutphense rechtbank. ,,Mijn cliënt heeft uit zelfverdediging geschoten. Het was puur noodweer.”

Kaliber

Ook sluit de officier van justitie niet uit dat één van de door Ilyas afgevuurde kogels zijn vriend Samet heeft geraakt. Volgens advocaat Teusink is dat uitgesloten. ,,Samet is in de borst geschoten met een klein kaliber pistool. Mijn cliënt schoot met groter kaliber.’’

Teusink vond bovendien dat Ilyas ten onrechte een poging tot doodslag wordt aangewreven. ,,Hij zag dat zijn vriend Samet voor zijn ogen werd doodgeschoten. Zelf werd hij ook onder vuur genomen. Hij is uit de auto gevlucht en weggerend. En ja, daarbij heeft hij teruggeschoten. Maar dat was uit noodweer. Hij is geen dader, maar slachtoffer.”

Gericht

De officier van justitie keek daar heel anders tegenaan. ,,Verdachte nam een doorgeladen pistool mee naar een drugsdeal. Hij heeft verklaard daarmee gericht op mensen te hebben geschoten. Het lijkt me niet dat je in zo’n situatie kunt stellen dat je uit noodweer hebt gehandeld. Daarnaast kan ik simpelweg nog niet het scenario uitsluiten dat hij Samet heeft geraakt.”

Na een lange schorsing was ook de rechter er nog niet uit. Zij hield de zaak aan en wil dat de Reclassering op 9 oktober eerst in de rechtszaal komt uitleggen hoe een voorlopige vrijlating van M. met elektronisch toezicht er in de praktijk uitziet. Pas dan bepaalt ze of de Apeldoorner daadwerkelijk zijn proces thuis mag afwachten.

In vereniging

Naast Ilyas M. stonden gistermiddag in Zutphen ook de vier mannen terecht die het OM al langer verdenkt van de moord op Samet. Zwollenaar Naigel F. (39) en Clinton K. (26) uit Leeuwarden zaten in de rechtszaal, Wilco K. (36) uit Heerde en Kenneth K. (22) – ook uit Leeuwarden – waren er niet. Zij lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaat.

De mannen worden verdacht van moord in vereniging. Zij zouden de ripdeal hebben gepland en Samet hebben doodgeschoten. Over wie het fatale schot loste, is onduidelijkheid.

Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is nog in volle gang. Het wachten is op uitslagen van verscheidene forensische onderzoeken. Die moeten meer duidelijkheid geven over wie vanaf waar heeft geschoten.