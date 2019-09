Wasdroger lijkt oorzaak allesverwoestende brand in restaurant Oene

,,De droger stond uit. Maar er zaten wel doeken in die warm waren. Volgens een onafhankelijk bureau hebben die waarschijnlijk vlam gevat. Alles bij elkaar is dat misschien wel prettig. Daarmee zijn andere oorzaken uitgesloten. De buurjongens hadden namelijk ook knallen gehoord. Maar brandstichting is dus gelukkig absoluut niet aan de orde", weet Kamphuis.

Voor het personeel van de Rietstulp was de brand de tweede klap in nog geen drie maanden tijd. Begin juli kwam collega Loes van Triest (18) op treurige wijze om het leven. ,,Ik heb er wel moeite mee dat haar familie door onze brand daar nu weer mee in aanraking komt. Al is door het verdwijnen van het pand voor ons ook een stukje herinnering aan Loes weg.”

Hij doelt op Julian van de Beek en zijn maatje Patrick. Zij zijn door de brand één klap dakloos geworden. ,,Maar we krijgen echt van alle kanten hulp. Mensen die spontaan een bankstel of lampen aanbieden.” Het voornaamste is echter dat ze ergens een woning kunnen huren. ,,We hebben heel veel reacties gekregen. Zo konden we bij iemand uit Elburg terecht. Heel aardig. Maar dat is te ver. We zoeken echt wat in Epe of directe omgeving. Voorlopig logeer ik bij mijn oma en Patrick bij zijn ouders.”