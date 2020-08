Water uit de IJssel naar de Veluwe pompen om grondwaterpeil op te hogen

Update Pechgeval­len en werkzaamhe­den A1 zorgden voor verkeersin­farct rond Deventer

14 augustus Het was aan het einde van de middag een verkeerschaos in en rondom Deventer. Op de A1 ter hoogte van de IJsselbrug stond in beide richtingen een pechgeval. De vertraging tussen afrit Lochem en Deventer-Oost was ruim drie kwartier.