Wateroverlast in Vaassen: 'Fietsers denk om je duikbril'

‘Een goed begin van het jaar’

30 december Margriet Visch en Richard Troost kunnen hun geluk niet op. ‘Een goed begin van het jaar: lammetjes geboren’, melden de bewoners van een kleine boerderij in Epe vol trots. Of is het een mooie afsluiting van het oude jaar? De ooilammetjes kwamen immers afgelopen donderdag al ter wereld. Ach, wat kan het schelen. De drieling is kerngezond en daar gaat het om.