Weer brand op veelbesproken camping in Epe: chalet gaat in vlammen op

VIDEO | UPDATE Camping in Epe opnieuw getroffen door brand, nu in caravan: vierde in maand tijd

Camping De Koekamp in Epe is getroffen door de vierde brand in korte tijd. Vannacht werd daar een caravan in de as gelegd. De toedracht van de brand wordt onderzocht, de politie sluit brandstichting niet uit. Er raakte niemand gewond.

13 december