Weer geen Vaassens Bier und Weinfest in oktober, De Rossumdaerpers last evenement af

,,Omdat de overheid pas op 20 september een beslissing neemt over evenementen is niet duidelijk onder welke voorwaarden we het Vaassens Bier und Weinfest kunnen houden. Hoeveel mensen mogen er bijvoorbeeld naar binnen en hoe laten we ze binnen?’’ zegt Jan Leerkes, woordvoerder van De Rossumdaerpers. ,,Normaal gesproken zou de sporthal van dorpscentrum De Wieken halverwege september al uitverkocht zijn. Nu kunnen we pas na 20 september het hele proces in werking zetten. We zijn een vrijwilligersorganisatie, dat is voor ons niet te doen in die korte tijd.’’