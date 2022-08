Welk dier ziet Gerwin daar opeens tussen de bosjes in Emst? 'Hij schoot het maisveld in’

Wanneer zoekmachine Google zich buigt over de stippen op de vacht van het dier op de foto komen er drie opties uit: een Taiwanese nevelpanter, een marmerkat of een ocelot. Volgens Pul was het dier net iets hoger dan kniehoogte en daarmee volgens hem eigenlijk te groot voor een gewone kat. ,,Iemand zal hem kwijt zijn en ik weet ook niet of zo’n dier gevaarlijk is voor mensen”, zegt hij over zijn motivatie om naar de Stentor te gaan.