Wereldberoemde dj uit Epe viel 20 kilo af in coronatijd: ‘Ineens had ik tijd voor mijn gezin’

Lezersreacties Lezers over misstanden bij slachterij in Epe: ‘Maar is het in andere horrorhui­zen anders?’

30 juni Met verontwaardiging wordt er gereageerd op de beelden dierenmishandeling bij slachterij Gosschalk in Epe. Twee bedrijven hebben hun banden met de slachterij per direct verbroken en al eerder maakte een meerderheid in de Tweede Kamer duidelijk dat Gosschalk per direct dicht moet. ‘Je kunt deze toko sluiten maar is het in andere horrorhuizen anders?’, zo vraagt Yvonne Veld zich af.